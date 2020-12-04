Датская команда Astralis обыграла российский коллектив Gambit в рамках четвертьфинала онлайн-турнира DreamHack Masters 2020 для европейского региона. Встреча закончилась со счётом 2-0.

Vertigo: Gambit 9 — 16 Astralis

Inferno: Gambit 12 — 16 Astralis

Gambit покинули турнир, заняв 5-8 место и разделили на всех 5 000 долларов, Astralis встретятся в полуфинале с бразильской командой FURIA в 18-30 по московскому времени.

Лучшим игроком матча стал Питер dupreeh Расмуссен, который сыграл с KD 44-25 (+19) и рейтингом HLTV 1.47. Среди представителей российского коллектива не было ни одного участника, который завершил встречу с плюсовым счётом. Для Gambit это поражение стало первое за последние 20 матчей, тем самым датчане прервали достаточно крупный винстрик.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.