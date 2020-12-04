Комментатор и стример Дмитрий CrystalMay Корчевинин поделился своим мнением относительно новой операции в CS:GO и вышедший к нему скинов на разные оружия. Он считает, что возросший хайп вокруг нового AWP необоснованный.

Натянули на авп Градиент Инстаграма и всем голову снесло. Вы серьезно? Объясните пожалуйста, может это я чего-то недопонимаю.

Этой ночью разработчики выпустили обновление в CS:GO, и добавили новую операцию Broken Fang. Помимо этого, Valve внедрила семь новых карт, из которых одна пошла в рейтинговый матчмейкинг. Боевой пропуск стоит 1 150 рублей и приобрести его может каждый желающий.

Многие киберспортсмены достаточно высоко оценили AWP, в частности игрок команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев признал это оружие, как лучшее в истории дисциплины.

Ранее комментатор Виталий v1lat Волочай поделился своими мыслями о новом обновлении в CS:GO, в котором Valve добавили операцию Broken Fang. Волочай признался, что ему очень понравился новый Retake мод и назвал это лучшим, что придумали разработчики за всю историю.