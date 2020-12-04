Игрок команды Astralis Эмиль Magisk Рейф поделился своими мыслями о российском коллективе Gambit Esports, с которыми его коллектив встретился в рамках четвертьфинала онлайн-турнира DreamHack Masters Winter 2020. По словам датчанина этот коллектив нельзя недооценивать.

Я бы сказал, что Gambit — хорошая команда. Учитывая обстоятельства с переходом матчей в онлайн, мне кажется, сейчас любой коллектив может победить кого угодно. По этой причине мы определенно будем готовиться ко встрече, недооценивать противника было бы ошибкой.

Киберспортсмен также отметил, что индивидуально каждый игрок Gambit очень силён и если Astralis позволят себе слабину и не проведут достаточно времени за подготовкой, то обязательно проиграют.

Датская команда Astralis обыграла российский коллектив Gambit в рамках четвертьфинала онлайн-турнира DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона. Встреча закончилась со счётом 2-0.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.