Игрок команды Alliance Густав s4 Магнуссон поделился внутренним отношением внутри коллектива и своей роли капитана. Киберспортсмен признался, что внутри коллектива царит хорошая обстановка и ни у кого нет раздутого эго. Данную информацию он рассказал в интервью на EPIC League S2 первого дивизиона по Dota 2.

Если честно, мне кажется, что я могу управлять этой командой — игроки слушают меня, ни у кого нет раздутого эго. Это чем-то напоминает мне прежнюю Alliance — тогда я тоже был капитаном и меня никак не ограничивали, было здорово. Я сам хотел вернуться к роли капитана и занял эту позицию не просто так. Мне очень нравится драфтить.

S4 рассказал о том, как выбирали Артёма Fng Баршака. Важным фактором для капитана команды стал высокий микро-скилл игрока и передвижение камерой в рамках матчей.

Ранее игрок команды Alliance Артём Fng Баршак поделился своим мнением относительно выступления его коллектива в рамках онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен не считает, что поражения как-то сказываются негативно для ростера Alliance.