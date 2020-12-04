Игрок команды Team Liquid в Valorant Адиль ScreaM Бенрлитом поделился своими мыслями о сходствах и различиях между двумя шутерами Valorant и CS:GO. В интервью esports.com киберспортсмен заявил, что в Valorant больше тактической составляющей, а в CS:GO — стрельба.

CS:GO и Valorant сильно различаются. В CS:GO важна стрельба — добиться высокого уровня в этом крайне сложно. С другой стороны Valorant намного интереснее CS:GO из-за тактик благодаря множеству вариаций подбора героев и стратегий. Люди уже начинают развиваться в этой игре — в итоге мы получим просто невероятные матчи уже на ближайших турнирах.

Киберспортсмен также заявил, что стрельба в шутере от Riot Games проще, чем в игре от Valve, однако за каждую микро-ошибку в первой игре команда соперника сразу перехватит в свою сторону текущий раунд и тем самым выиграет его.

Ранее разработчики Riot Games рассказали о будущих планах построения киберспортивного направления в своём новом шутере Valorant. Руководитель направления Уэйлен Роззель заявил, что новый чемпионат Champions Tour это шаг для достижения уровня мировой дисциплины.