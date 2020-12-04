Valorant очень молодая, по сравнению с Counter-Strike дисциплина, однако за ней уже следят сотни тысяч игроков и появляются серьёзные киберспортивные команды и организации. Несмотря на молодой возраст игры, инфраструктура внутри дисциплины уже достигла высокого уровня и некоторые тренеры из CS:GO переходят в Valorant.

Так, тренер в CS:GO Иван Johnta Шевцов заявил, что переходит в новую дисциплину в коллектив FunPlus Phoenix. Он признался, что решение оказалось тяжёлым, однако Шевцов нашёл много плюсов для себя в этой киберспортивной дисциплине.

Решение перейти в Valorant было принято не быстро и не легко. Погружаясь в игру все больше и больше, мой интерес к ней возрастал, когда к CS наоборот угасал. Особенно на соревновательном уровне, где все супер интересно. Обязательно запишу VLOG по поводу этого в ближайшем будущем.

Киберспорт в игре от Riot Games развивается очень быстро. Руководитель направления Уэйлен Роззель заявил, что новый чемпионат Champions Tour это шаг для достижения уровня мировой дисциплины.

Представитель компании также отметил, что главной задачей в данный момент является развитие талантов по всему земному шару и увеличивать масштабность серии чемпионатов Champions Tour по Valorant.

Однако не всем этот шутер пришёлся по нраву. Стример Джарид summit1g Лазар признался, что не получает должного удовольствия от данной игры и видит, что зрители также не сильно заинтересованы в просмотре игры.

Тот факт, что Valorant занял какую-то часть рынка и оторвал «кусок» от аудитории в CS:GO уже нет смысла спорить, многие профессиональные игроки и тренеры уже проводят тренировки на буткемпах и ожидают дальнейших действий от Riot Games.

Осталось только узнать решение разработчиков на счёт киберспортивной сцены и следить за чемпионатами в новой киберспортивной дисциплине.