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Тренеры уходят из CS:GO в Valorant
Valorant очень молодая, по сравнению с Counter-Strike дисциплина, однако за ней уже следят сотни тысяч игроков и появляются серьёзные киберспортивные команды и организации. Несмотря на молодой возраст игры, инфраструктура внутри дисциплины уже достигла высокого уровня и некоторые тренеры из CS:GO переходят в Valorant.
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