Члены тренерского штаба сборной России проголосовали в голосовании на премии «Первая пятерка».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов лучшим молодым игроком РПЛ этого года назвал центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. На второе место Черчесов также поставил защитника — это игрок «Динамо» Роман Евгеньев. Следом, по мнению Черчесова, расположились полузащитники Данил Глебов («Ростов») и Наиль Умяров («Спартак»). Пятерку Черчесова замыкает Станислав Магкеев из «Локомотив».

Помощник Черчесова Мирослав Ромащенко также поставил на первое место Дивеева. Вторым, по его мнению, стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третьим – универсал из ЦСКА Константин Марадишвили. Далее Ромащенко поставил Романа Евгеньева, а замыкает пятерку оборонец «Спартака» Павел Маслов.

Напомним, премия «Первая пятерка» ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ не старше 21 года.