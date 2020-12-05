Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — СКА

Петербургский СКА сегодня, 5 декабря, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

Игра состоится в Челябинске и начнется в 15:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка по итогам 33 встреч. Челябинцы идут третьими на Востоке, также имея в своем активе 44 очка после 33 матчей.

В текущем сезоне команды уже встречались между собой: в ноябре в Санкт-Петербурге «Трактор», возглавляемый бывшим тренером СКА Анваром Гатиятулиным, одержал победу со счетом 1:0.