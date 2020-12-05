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  • 09:34,  5 декабря 2020
СКА
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Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — СКА

Прямая трансляция матча КХЛ &#171;Трактор&#187; &#8212; СКА
Хоккеисты СКА. Фото: официальный сайт клуба.

Петербургский СКА сегодня, 5 декабря, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

Игра состоится в Челябинске и начнется в 15:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка по итогам 33 встреч. Челябинцы идут третьими на Востоке, также имея в своем активе 44 очка после 33 матчей.

В текущем сезоне команды уже встречались между собой: в ноябре в Санкт-Петербурге «Трактор», возглавляемый бывшим тренером СКА Анваром Гатиятулиным, одержал победу со счетом 1:0.

В предыдущей встрече подопечные Валерия Брагина потерпели гостевое поражение от магнитогорского «Металлурга» 1:2, пропустив решающую шайбу менее чем за полторы минуты до конца третьего периода.

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