Петербургский «Зенит» на своем поле сыграет с «Уралом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 5 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч будет проходить практически без зрителей.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Прямая трансляция будет доступна здесь.



После 16 туров чемпионата России «Зенит» делит первое место в турнирной таблице с 32 очками. Также в лидерах ЦСКА, у которого 32 балла. У московского «Спартака» 32 очка и третья позиция. «Урал» занимает одиннадцатую строчку. Подопечные Юрия Матвеева имеют 19 очков.