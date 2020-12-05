Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят в пятницу продемонстрировал хорошие результаты в тренировках на Гран-при Сахире. Россиянин стал пятым в первой практике и шестым — во второй.

По словам Квята, это была довольно стандартная пятницу — команда смогла выполнить всю программу и хорошо ее отработать. Квят надеется, что в команде смогут понять еще ряд вещей, чтобы прибавить еще.

«Конкуренция между командами здесь невероятно плотная, так что будет важно не допускать никаких ошибок. Эта трасса короче, на ней новые повороты, а я всегда наслаждаюсь учёбой. Новый вызов делает всё очень интересным», — приводит слова Квяиа на сайт «Альфа Таури».

Сегодня состоится третья тренировка и квалификация. Основная гонка Гран-при Сахира назначена на воскресенье.