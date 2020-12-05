Боец UFC Ислам Махачев спрогнозировал возможность возвращения в бои чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На взгляд Махачева вероятность этого мала.

«Ну, на 100% никто не может сказать. Пусть будет один процент на то, что Хабиб вернётся. Я думаю, он не вернётся, хотя наверняка никто не знает. Когда он завершил карьеру, то в душе я подумал, что он молодец и все правильно сделал», — цитирует Махачева ТАСС.

По словам Махачева, он был шокирован, поскольку не знал, что Хабиб будет завершать карьеру. Ранее были слухи о бое с Жоржем Сен-Пьером, кроме того, Хабиб никому не рассказывал, что собирается завершать карьеру.

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона UFC 24 октября. Во втором раунде он победил Джастина Гэтжи. Следом россиянин объявил об уходе из спорта.