Президент США Дональд Трамп принял «акта Родченкова». Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Данный закон имеет имя информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, который раскрыл допинговую схему якобы функционировавшую в России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Этот закон был одобрен еще в 2019 году Палатой представителей США. Для его вступления в действие нужна была подпись действующего президент страны.

Закон устанавливает наказания за различные мошеннические схемы с допингом, а также защищает информаторов от возможной мести и предоставляет возмещение спортсменам, обманутым в результате допинговых споров

США сможет добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможно наказание до 10 лет и штраф до $ 1 млн.