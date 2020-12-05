Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин написал, что готов попытаться сделать совместный проект с чемпионкой Игр 2018 года Алиной Загитовой. С начала октября фигуристы являются ведущими шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ягудин ответил на вопросы в сторис инстаграма — хотел ли бы он «замутить» совместный проект с Алиной вне «Ледникового периода»?

«Я за любой кипиш», — написал фигурист поставил ржущий смайлик.

Отметим, что Ягудин реализует себя также спектаклях, сериалах и программах на ТВ. Для Загитовой участие в «Ледниковом периоде» стало первым опытом на телевидении.