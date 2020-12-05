Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков, являющимся главным тренером «Томи» и юношеской сборной России сравнил нападающего ЦСКА Федора Чалова и форварда «Сочи» Антона Заболотного.

Кержаков считает, что Чалов и Заболотный – это разноплановые игроки. По Чалову Кержаков сказал, что тот владеет большим потенциалом, но главный его минус — в отсутствие стабильности. По словам Кержакова, Чалов об этом недостатке знает и старается избавится. Что касается Заболотного, то он действует в силовой манере, работоспособен и неуступчив в борьбе.

«Заболотный грешит разбазариванием голевых моментов». В сравнении с Чаловым он проигрывает еще и потому, что игрок ЦСКА моложе, – приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что для него лучше «бездарный» Заболотный, которого он таким не считает, чем «золотой» Чалов. Клуб ЦСКА обиделся на Черчесова за эти слова.