Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин осуществил коммуникацию с подписчиками в инстаграме. Фигурист ответил на вопрос, кто является его любимой фигуристкой. Ей оказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Отвечая на вопрос, Ягудин опубликовал ее детскую фотографию.

Напомним, что именно под руководством Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин взял золото на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

В бытность карьеры спортсмена Тарасова выступала в парном катании. Она соревновалась в пасе с Георгием Проскуриным. Они стали серебряными и бронзовыми призерами чемпионата СССР и выиграли Универсиаду — 1966. В этом же сезоне Тарасова завершила карьеру из-за травмы.