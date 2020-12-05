Главный тренер «Томи» и юношеской сборной Александр Кержаков назвал лучших игроков РПЛ. Среди прочих лучший бомбардир в истории российского футбола отметил своего бывшего партнера по команде Артема Дзюбу.

Кержаков назвал лучших в РПЛ — по его мнению, это по-прежнему Роман Еременко, который является самым умным и нестандартным игроком РПЛ. На второе место Кержаков поставил Влашича — тонкого и разностороннего полузащитника.

«А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват — лучший защитник российского чемпионата. Но и Артёма обижать не хочется — форвард от бога! Так что пусть по-братски делят третье место», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».

Напомним, что именно Дзюба претендует на то, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России и обойти Кержакова.