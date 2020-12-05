В субботу, 5 декабря, в финском Контиолахти продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоится женская эстафета, спортсменки выйдут на старт в 17:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию женской эстафеты можно посмотреть здесь.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Сборную Норвегии будут представлять Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю Ройселанн. За Швецию побегут Йоханна Скоттхайм, Мона Брурссон и сестры Эльвира и Ханна Оберг.

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить число перемещений и обезопасить спортсменов в период пандемии коронавируса.