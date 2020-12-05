Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой одиннадцатого тура АПЛ с «Фулхэмом», который будет для него 700-м в тренерской карьере, ответил, когда завершит карьеру.

«700 матчей, и я собираюсь провести еще 700. А после этого я завершу карьеру. Когда вы начинаете какое-то дело в жизни, вы не предполагаете, что произойдет в будущем. Я также никогда этого не ожидал. Здорово сыграть 700 матчей, проиграв лишь немного из них», — приводит слова Гвардиолы The Sun.

Гвардиола отметил, что разделяет эту дату со всеми футболистами и сотрудниками «Барселоны Б», первой команды «Барсы», мюнхенской «Баварии». Гвариодла подчеркнул, что это невероятное число, достигнутое со всеми людьми, которые сделали фантастические вещи.

Отметим, что в качестве тренер Гвардиола три раза выиграл чемпионат Испании, трижды — Бундеслигу и два раза — чемпионат Англии. Кроме того, в его активе было три победы в Суперкубке УЕФА три в клубном чемпионате мира.