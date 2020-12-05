В России на полдень субботы, 5 декабря, зафиксировано 28 782 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 508 человека скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 27 644 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 78,7 млн миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 431 731 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 916 396 человек, еще 42 684 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 7993 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3726 новых случая за один день, в Московской области — 1246 зараженных за сутки.