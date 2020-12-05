Российская биатлонистка Евгения Павлова осталась недовольна работой журналиста «Матч ТВ» Дмитрия Занина после скандального интервью в микст-зоне после спринтерской гонки на втором этапе Кубка в Контиолахти. Павлова заявила в нем, что ей некомфортно в сборной России, однако затем она уточнила, что речь идет о том, что ей некомфортно стрелять.

По словам Занина, после этого интервью Павлова написала ему неприятные вещи.

«Обидно, что я не понимал, в чём был я виноват. Она сама пришла в микст-зону. Один из вопросов, который лежал на поверхности, что произошло со стрельбой», — цитирует Занина News.

Занин рассказал, что Павлова начала сумбурно формулировать свои мысли, сказав, что в команде ей некомфортно. Занит отметил, что пытался вызвать к ней сочувствие, понять, что происходить. Также журналист посоветовал спортсменке читать книжки, чтобы словарный запас был богаче и мысли было формулировать легче и понятнее.