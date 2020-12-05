Министр спорта Олег Матыцин оценил яркий эфир с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, который стал скандальным из-за резких высказываний специалиста в адрес игроков сборной России.

Матыцин отметил, что надо серьезно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. По его словам, спорт — значимая часть жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес и меряют по этим лекалам.

«Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», —отметил Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Напомним, в ноябре сборная России сыграла вничью с Молдавией в контрольном матче, после чего уступила в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5). В ходе интервью в прямом эфире Черчесов позволил высказывания в адрес братьев Миранчуков и Федора Чалова.