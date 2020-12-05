Первый канал не покажет трансляцию пятого этапа Кубка России по фигурному катанию. Изначально планировалось, что телеканал покажет короткую и произвольную программы в женских одиночных соревнованиях, однако после отказа ведущих фигуристов, отказался от проведения эфире. Информацию о трансляции исчезла с официального сайта телеканала.

Ранее несколько ведущих фигуристов по разным причинам, среди которых коронавирус, отказались от выступления в Москве. На пятом этапе Кубка России на московском этапе не выступят Евгения Медведева, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Пятый этап Кубка России по фигурному катанию состоится с 5 по 8 декабря. Взрослые будут соревноваться в уик-энд. В субботу состоятся короткие программы одиночников и одиночниц, спортивных пар, а также ритмический танец. В разряде КМС на лёд выйдут только пары.