«Рубин» хочет приобрести полузащитника «Спартака» Остона Урунова, который перебрался в московский клуб прошедшим летом.

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб сделал официальный запрос о трансфере 19-летнего полузащитника.

«Рубин» желает приобрести игрока уже с января. В августе «Спартак» благодаря новому гендиректору Шамилю Газизов купил его у «Уфы» и заключил долгосрочный контракт. Сумма трансфера оценивалась около миллиона евро.

В текущем сезоне Урунов сыграл в шести матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

В августе генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщал, что по Урунову есть предложение на 5-6 млн евро.