Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян опроверг слухи о применении им допингом в нарушении антидопинговых правил перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом.
«Нет, это не допинг. Сто процентов. Все нормально», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок за титул был запланирован на турнире UFC 256 12 декабря, но в ноябре бой был перенесен по инициативе россиянина.
По словам Яна, были разные моменты и с визой, и с подготовкой. В итоге, командой решили, что бой перенесется на новый год.
Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо.
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