Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян опроверг слухи о применении им допингом в нарушении антидопинговых правил перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Нет, это не допинг. Сто процентов. Все нормально», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок за титул был запланирован на турнире UFC 256 12 декабря, но в ноябре бой был перенесен по инициативе россиянина.

По словам Яна, были разные моменты и с визой, и с подготовкой. В итоге, командой решили, что бой перенесется на новый год.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо.