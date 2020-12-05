Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги 2020 года. Как сообщает официальный сайт ДФЛ, в голосовании традиционно приняло участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, а также верхушки ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов и представителей СМИ.

Почти половина (40) из них указала первое место защитнику ЦСКА и с недавних пор сборной России Игорю Дивееву. Его отметил в 92 анкетах. Первое место — с 370 голосов. Вторую строчку занял полузащитник «Краснодара» Даниила Уткина (255). На третьем месте партнер Дивеева по молодежной сборной России защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204). Также в пятёрку пробились полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (176) и хавбек «Ростова» Данил Глебов (144).

Все игроки входят в состав молодежной сборной России, которая завоевала право выступать на чемпионате Европы. При этом, трое из пяти Маслов, Умяров, Марадишивили смогут претендовать на «Первую пятёрку» и в 2021 году, поскольку проходят по возрасту.