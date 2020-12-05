Александр Медведев и Михаил Пиотровский подписали договор о сотрудничестве между "Зенитом" и Эрмитажем. Фото: Nevasport/Феликс Шифрин

Александр Медведев и Михаил Пиотровский подписали договор о сотрудничестве между "Зенитом" и Эрмитажем. Фото: Nevasport/Феликс Шифрин

Картины, написанные футболистов «Зенита» в Эрмитаже, были проданы на благотворительном аукционе. Мероприятие прошло 4 декабря в пространстве открытой киностудии «Лендок». Обладателям картин серии «Синий Квадрат» стали известные меценаты и общественные деятели Петербурга.

На благотворительном аукционе были представлены картины главного тренера Сергея Семака, вратаря Михаила Кержакова, а также полевых игроков Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Дугласа Сантоса, Далера Кузяева. Среди них были и бывшие игроки «Зенита» Игоря Смольникова, Эмануэля Мамманы и Эмилиано Ригони. Весь собранный доход пойдет в фонд поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Напомним, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и футболисты сине-бело-голубых посетили Эрмитаж еще летом 2019 года, нарисовав несколько картин.

Тренер и игроки попробовали себя в роли художников в направлении супрематизм, нарисовав картины для проекта «Синий квадрат», выполненные в оттенках синего, белого и голубого цветов.