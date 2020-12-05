Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 15:46,  5 декабря 2020
Хоккей
0

СКА стартовал в матче с «Трактором», в воротах — Хелльберг

СКА - "Торпедо". Фото: Nevasport/Любовь Трофименко
СКА - "Торпедо", Магнус Хелльберг. Фото: Nevasport/Любовь Трофименко

СКА и «Трактор» начали матч в Челябинске в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ворота армейцев защищает Магнус Хелльберг. Также у СКА пары защитников Белов — Антипин, Фантенберг — Ожиганов, Галенюк — Токранов. Седьмы защитником заявлен Динар Хафизуллин.

В первой тройке нападения действуют Морозов, Марченко и Кетов. Во второй тройке играют Каменев, Кузьменко и Бурдасовым. В третьем звене Кемпайнен связывает Ткачева и Швец-Рогового. В четвертой тройке Линден Вей центрит у Стремвалля и Тренина.

В текущем сезоне команды уже встречались между собой: в ноябре в Санкт-Петербурге «Трактор», возглавляемый бывшим тренером СКА Анваром Гатиятулиным, одержал победу со счетом 1:0.

В предыдущей встрече подопечные Валерия Брагина потерпели гостевое поражение от магнитогорского «Металлурга» 1:2, пропустив решающую шайбу менее чем за полторы минуты до конца третьего периода.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров