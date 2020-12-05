Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на жесткие слова бывшей легкоатлетки и комментатора Иоланда Чен, которая отметила, что недовольна работой ведущей на Первом канале в шоу «Ледниковый период». Спортсменка сделала специальный пост в инстаграме.

«Собака лает, а караван идет», – коротко написала Загитова, приложив фотографию с одного из выпусков «Ледникового периода».

Ранее Иоланде Чен не понравилось, что Загитову взяли на Первый канал без специальной подготовки и опыта. Чен критически отозвалась о телевизионных навыках Загитовой и назвала ее слабым звеном программы.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не соревнуется, так как взяла паузу в карьере. Осенью текущего года спортсменка выступила в роли ведущей нового сезона телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале, где работала в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.