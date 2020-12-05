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  • 15:49,  5 декабря 2020
Футбол
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Кокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за травмы

Кокорин пропустит матч с &#171;Тамбовом&#187; из-за травмы
Александр Кокорин. Фото: скриншот из YouTube-канала "Спартака".

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин не сыграет игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» из-за травмы. Об сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее Кокорин отличился забитым мяча в игре предыдущего тура РПЛ с «Ротором с волгоградским «Ротором».

Напомним, в рамках 16-го тура московский «Спартак» дома одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0. В составе красно-белых по мячу забили Александр Кокорин с пенальти на 15-й минуте и Самюэль Жиго с передачи Зелимхана Бакаева на 94-й минуте встречи.

Следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 5 декабря, дома против «Тамбова», «Ротор» в этот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».

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