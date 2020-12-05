Кокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за травмы

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин не сыграет игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» из-за травмы. Об сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее Кокорин отличился забитым мяча в игре предыдущего тура РПЛ с «Ротором с волгоградским «Ротором».

Напомним, в рамках 16-го тура московский «Спартак» дома одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0. В составе красно-белых по мячу забили Александр Кокорин с пенальти на 15-й минуте и Самюэль Жиго с передачи Зелимхана Бакаева на 94-й минуте встречи.