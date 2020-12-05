В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» стартовал пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 5 декабря, состоялся ритмический танец, в лидеры вышли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Фигуристы набрали 81,81 балла. На втором месте располагаются Софья Шевченко и Игорь Еременко, судьи оценили их выступление на 76,39 балла. Замыкают тройку лидеров Софья Карташова и Илья Карпов с результатом 55,90.

В соревнования также принимают участие Влада Чашникова/Захар Черезов и Александра Трухина/Иван Капустин. Они идут на четвертом и пятом местах соответственно.

Произвольный танец состоится в воскресенье, 6 декабря.

Напомним, с турнира снялись Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.