В Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Победителем стал швед Себастьян Самуэльссон, допустивший один промах.

Серебряную медаль завоевал представитель Франции Фабьен Клод, пробежавший три штрафных круга. Замкнул призовую тройку норвежец Йоханнес Бё, который также допустил три промаха.

Ещё один норвежец Стурла Хольм Лагрейд стал четвертым, немец Бенедикт Долль — пятым.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший 21-м с двумя промахами. Александр Логинов пробежал четыре штрафных круга и финишировал 24-м. Матвей Елисеев стал 38-м, Антон Бабиков — 52-м.

Напомним, сегодня 5 декабря, в Контиолахти состоится женская эстафета. Сборную России будут представлять Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.