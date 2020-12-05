В Москве продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 5 декабря, состоится короткая программа у женщин, спортсменки выйдут на лед в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Под первым номером будет кататься Валерия Костина, затем свои программы по очереди покажут сестры-близнецы Ксения и Дарья Окладниковы. Закрывать первую разминку будет Дарья Паринова.

Во вторую группу участниц вошли Ксения Цибинова, Камила Валиева и Анастасия Тараканова.

Напомним, из-за коронавируса с турнира снялись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, также не выступит Анастасия Гулякова. Ранее эти спортсменки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.