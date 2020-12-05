На Кубке России в Москве стартовала короткая программа с участием Валиевой

На льду дворца спорта «Мегаспорт» в Москве стартовала короткая программа женщин, которая проходит в рамках пятого этапа Кубка России по фигурному катанию. Соревнования начались в 16:30 мск, перейти на страницу прямой трансляции можно по ссылке.

Под первым номером будет кататься Валерия Костина, представляющая Тульскую область, затем свои программы по очереди покажут сестры-близнецы Дарья и Ксения Окладниковы из Красноярска. Закрывать первую разминку будет Дарья Паринова.

Во вторую группу участниц вошли Ксения Цибинова, Камила Валиева и Анастасия Тараканова.

Напомним, из-за коронавируса с турнира снялись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, также не выступит Анастасия Гулякова. Ранее эти спортсменки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.