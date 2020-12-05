Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась ожиданиями от пятого этапа Кубка России в Москве. В отсутствие лидеров главным фаворитом станет чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

«Валиева будет на соревнованиях, думаете, она расслабится? Конечно, нет. Для нее это очень важный этап. Никто расслабляться не собирается. Здесь не тот случай, когда можно отнестись проще», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Чемпионат».

Она добавила, что Валиевой можно пойти на риск и исполнить тройной аксель, не боясь потерять какое-то место. Спортсменка может попробовать элементы ультра-си, чтобы на чемпионате России в конце декабря было легче, уверена Бутырская.

Напомним, с турнира в Москве снялись Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Анастасия Гулякова, ранее занявшие весь пьедестал на этапе Гран-при России.