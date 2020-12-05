В финском Контиолахти продолжатся второй этап Кубка мира по биатлону. В 17:15 по московскому времени стартовала женская эстафетная гонка. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Сборную Норвегии будут представлять Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю Ройселанн. За Швецию побегут Йоханна Скоттхайм, Мона Брурссон и сестры Эльвира и Ханна Оберг.

В состав немецкой команды вошли Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн. Францию представят Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз.