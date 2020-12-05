Переболевший коронавирусом Бабиков вошел в состав сборной России на эстафету

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав сборной России на мужскую эстафету, которая будет проходить в Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира-2020/21.
В гонке примут участие Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Мужская эстафета состоится в воскресенье, 6 декабря, и начнется в 14:45 по московскому времени.
Ранее в Контиолахти состоялись две мужские гонки — спринт и пасьют, в которых представители сборной России не вошли в топ-10.
Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 также проходил в Финляндии. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить число перемещений и обезопасить спортсменов в период пандемии коронавируса.
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