Переболевший коронавирусом Бабиков вошел в состав сборной России на эстафету

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав сборной России на мужскую эстафету, которая будет проходить в Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира-2020/21.

В гонке примут участие Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Мужская эстафета состоится в воскресенье, 6 декабря, и начнется в 14:45 по московскому времени.

Ранее в Контиолахти состоялись две мужские гонки — спринт и пасьют, в которых представители сборной России не вошли в топ-10.