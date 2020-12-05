Петербургский СКА на выезде разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Челябинске и завершилась победой гостей со счетом 5:1.

В первом периоде две шайбы в составе СКА забросил Антон Бурдасов, одну из них — в большинстве. Единственный гол «Трактора» забил чешский нападающий Томаш Гика в меньшинстве. Стартовая двадцатиминутка завершилась со счетом 2:1.

Во втором игровом отрезке армейцы отличились еще дважды: сначала шайбу забросил Кирилл Марченко, затем — Артем Швец-Роговой.

В третьем периоде нападающий СКА Владислав Каменев с передачи Виктора Ткачева установил итоговый счет встречи — 5:1.