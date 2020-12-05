Российская фигуристка Камила Валиева включила тройной аксель в короткую программу на пятом этапе Кубка России в Москве.

Спортсменка начала свое выступление с чисто исполненного тройного флипа, затем прыгнула тройной аксель, который получился с помаркой на выезде. В конце программы Камила исполнила каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление Валиевой на 86,20, это промежуточное первое место. Впереди выступление лишь одной участницы — Анастасии Таракановой.

Напомним, Валиева является главным фаворитом соревнований, так как все лидеры были вынуждены сняться по состоянию здоровья. От участия в турнире отказались Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Алена Косторная.