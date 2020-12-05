На льду дворца спорта «Мегаспорт» в Москве завершилась короткая программа женщин в рамках пятого этапа Кубка России по фигурному катанию. В лидеры вышла воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева.

Валиева впервые в карьере включила в свою программу тройной аксель. Несмотря на то, что элемент получился с помаркой на выезде, Камила набрала 86,20 баллов. На второй строчке расположилась Ксения Цибинова с результатом 67,59 баллов. Замкнула тройку лидеров Анастасия Тараканова, набравшая 64,18. Спортсменка допустила ошибку на каскаде, из-за чего второй прыжок получился двойным, а не тройным.

Произвольная программа состоится в воскресенье, 6 декабря.

Напомним, перед стартом турнира по состоянию здоровья снялись Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Анастасия Гулякова.