Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Уралом» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.

Место в воротах займет Андрей Лунев, сменивший на этой позиции Михаила Кержакова. Также с первых минут игру начнут Юрий Жирков, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Дуглас Сантос, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой.

Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» без зрителей на трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке.