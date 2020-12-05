Евгений Гараничев не смог принять участие в гонке этапа Кубка России в Увате, так как отморозил пальцы на руках. Об этом рассказал его тренер Максим Кугаевский.

«Вчера он отморозил пальцы на руках. Сейчас очень холодно», – приводит слова Кугаевского ТАСС.

Напомним, на следующей неделе Гараничев должен вернуться в расположение сборной России, чтобы принять участие в третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Евгений должен был выступить и на стартовых этапах в Контиолахти (Финляндия), однако был изолирован из-за контактов с Антоном Бабиковым, сдавшим положительный тест на коронавирус. Спортсмены проживали в одном номере.

Гараничев вернулся в Россию, так как Финляндии был вынужден находиться в изоляции и пропускать тренировки.