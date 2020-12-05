В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская эстафетная гонка, которая проходила в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала сборная Швеции.

В составе шведской команды выступили Йоханна Скоттхайм, Мона Брурссон и сестры Эльвира и Ханна Оберг.

Второе место заняла сборная Франции, которую представляли Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье и Жюстин Брезаз.

Замкнули тройку лидеров биатлонистки из Германии, выступавшие следующим составом: Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн

Сборная России остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Команду представляли Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.