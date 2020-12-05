«Зенит» начал матч с «Уралом» в 17-м туре РПЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» стартовал футбольный матч между «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Команды встречаются в рамках 17-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.
Прямая трансляция доступна по ссылке.
В стартовом составе «Зенита» произошли изменения: вместо Михаила Кержакова место в воротах занял Андрей Лунев. Также с первых минут на поле вышли Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков.
После 16 туров чемпионата России «Зенит» имеет в активе 32 очка и идет на втором месте. Лидирует в таблице московский «Спартак», уже сыгравший свой матч 17-го тура. В активе красно-белых 35 очков. «Урал» располагается на 11-м месте.
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