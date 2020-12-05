«Зенит» начал матч с «Уралом» в 17-м туре РПЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» стартовал футбольный матч между «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Команды встречаются в рамках 17-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

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В стартовом составе «Зенита» произошли изменения: вместо Михаила Кержакова место в воротах занял Андрей Лунев. Также с первых минут на поле вышли Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков.