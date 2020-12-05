Алексей Ерохов выиграл короткую программу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Ерохов исполнил свою программу чисто, включив в нее четверной сальхов, тройной аксель и каскад из тройных риттбергера и тулупа. Судьи оценили его выступление на 86,20 балла.

На втором месте расположился Егор Рухин, показавший результат 82,04 балла. Стоит отметить, что оба фигуриста в минувшее межсезонье покинули группу Этери Тутберидзе: Ерохов перешел к Виктории Буцаевой, Рухин — к Елене Буяновой.

Замкнул тройку лидеров петербургский фигурист Пётр Гуменник, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко. Он допустил два падения и набрал 76,08 балла.

Произвольная программа состоится в воскресенье, 6 декабря.