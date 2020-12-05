На автодроме «Сахир» в Бахрейне завершилась третья свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1. С лучшим временем финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Второй результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третье — Пьер Гасли из «Альфа Таури». Его напарник россиянин Даниил Квят продемонстрировал 12-е время.
Джордж Рассел, заменяющий Льюиса Хэмилтона за рулем «Мерседеса», стал седьмым.
Напомним, квалификация Гран-при Сахира состоится сегодня, 5 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени. Гонка будет проходить завтра в 20:10.
Льюис Хэмилтон пропускает этап, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Однако для него это не имеет турнирного значения, так как он уже обеспечил себе первое место по итогам чемпионата.
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