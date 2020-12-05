Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что полузащитник Остон Урунов попал в сферу интересов казанского «Рубина».

«Прислал ли «Рубин» оффер по Урунову? Да», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее Газизов сообщил, что «Спартак» может продать Урунова в зимнее трансферное окно. Примечательно, что именно гендиректор красно-белых настаивал на приобретении футболиста, ранее защищавшего цвета «Уфы».

В текущем сезоне 19-летний Урунов принял участие в семи матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями. Он выступает в составе «Спартака» с 5 августа 2020 года. До «Уфы» Остон играл на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента. Прошлым летом Урунов дебютировал за сборную Узбекистана.