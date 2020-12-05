Нападающий «Зенит» Сердар Азмун открыл счет в матче с «Уралом», который на данный момент проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

На 17-й минуте встречи бразильский нападающий Малком прошел в штрафную гостей и отдал передачу на Алексея Сутормина, а тот, в свою очередь, отправил мяч Азмуну. Иранский форвард голой замкнул атаку — 1:0.

Команды встречаются в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу, игра проходит без зрителей. Прямая трансляция доступна на телеканале «Матч ТВ» и по ссылке.

После 16 туров «Зенит» имеет в своем активе 32 очка и идет на втором месте. Лидирует московский «Спартак», который уже провел свой матч 17-го тура и набрал 35 очков. «Урал» располагается на 11-й строчке.