В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм матча «Зенит» — «Урал». Команды встречаются в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги, хозяева ведут со счетом 4:0.

Во всех четырех забитых голах принял участие иранский форвард Сердар Азмун. Он открыл счет на 17-й минуте с передачи Алексея Сутормина, а спустя пять минут удвоил преимущество «Зенита».

Затем Азмун заработал пенальти, который успешно реализовал Артем Дзюба. В концовке тайма Азмун отдал голевую передачу на Дугласа Сантоса, который и отправил мяч в ворота «Урала».

Прямая трансляция доступна на телеканале «Матч ТВ» и по ссылке.

После 16 туров «Зенит» имеет в своем активе 32 очка и идет на втором месте. Лидирует московский «Спартак», который уже провел свой матч 17-го тура и набрал 35 очков. «Урал» располагается на 11-й строчке.