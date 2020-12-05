Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на пятом этапе Кубка страны в Москве.

Валиева включила в свою программу тройной аксель и набрала 86,20 баллов, что вывело ее на первое место.

«На тренировках я нарабатывала этот прыжок. За последнюю неделю он стал стабильнее, и мы решили его вставить. Я считаю, на таком старте можно все-таки попробовать тройной аксель вставить, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной», — сказала Валиева, слова которой приводит ФФККР.

Что касается помарке на прыжке, фигуристка призналась, что засомневалась на выезде.

Напомним, ранее Валиева не пробовала прыгать тройной аксель на соревнованиях, но включала в произвольную программу четверной тулуп. Скорее всего, она будет прыгать его и завтра, 6 декабря.